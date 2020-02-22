不只想帮川普 俄罗斯疑也想助民主党桑德斯

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（法新社华盛顿21日电） 有望在今年美国总统选举挑战现任总统川普的民主党籍联邦参议员桑德斯，今天要求俄罗斯「离（美国选举）远一点」。桑德斯先前获报，俄罗斯当局正干预选战并想暗助他。

桑德斯（Bernie Sanders）目前在民主党内角逐总统候选人提名资格的竞争者中名列前茅。

桑德斯表示，美国情报官员约莫一个月前向他简报俄罗斯试图干预2020年美国总统大选的内容。

「华盛顿邮报」（The Washington Post）今天揭露，官员告诉桑德斯，俄罗斯政府有意为他的竞选助上一臂之力，虽然不清楚会采取何种形式；另外，官员也向川普简报有关俄罗斯干预的情事。

桑德斯发出声明表示：「我跟川普不一样，我没把（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）当作好朋友，他是个专横的恶棍，想在俄罗斯摧毁民主、打压异议。」

他还说：「说真的，我不在乎蒲亭希望谁当总统，我给蒲亭的讯息很明确：离美国选举远一点，我一当上总统，就会确保你照办。」

美国情报机关做出结论认定，俄罗斯干预了2016年美国总统选举暗助川普，尤其是透过操控社群媒体；川普则公开驳斥这些论点。

自称是民主党社会主义者的桑德斯试图传递明确讯息－俄罗斯的任何干预都令人无法接受。

他在加州对记者说：「他们所犯的一件恶行，就是想要分裂我们，我看过他们一些推文之类的东西。」他随后搭机前往内华达州，这里明天将举行初选投票。

桑德斯表示：「他们试图制造混乱，试图在美国制造仇恨。」（译者：曾依璇/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP