不靠噤声解决骚扰投诉 彭博解除3女保密协议约束

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿21日电） 争取美国民主党总统候选人提名资格的彭博今天表示，他决定让3名女性不受保密协议约束。原本在保密协议束缚下，这3名女性不得谈起她们过去对彭博提出的骚扰或歧视诉讼。

前纽约市长彭博（Mike Bloomberg）在推特表示，他拥有的大型媒体公司找到3项保密协议，是在过去逾30年间与3名女性签署，内容是她们对彭博言论的投诉。

彭博说，这些女性中任何一人只要希望，都可以免除协议束缚。

亿万富翁彭博很晚才投入民主党党内初选，但比其他竞争者花掉更多竞选经费。两天前，竞争对手之一的联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）强烈指责他，要他让那些与他签署保密协议的女性获得豁免。

华伦19日在拉斯维加斯的民主党初选辩论中不假辞色，说彭博曾把女性形容为「胖娘儿们」和「马脸蕾丝边」。

华伦昨天在美国有线电视新闻网（CNN）举办的一场市政厅论坛中再度催促彭博，她说，她身为前法学教授，曾拟定豁免表格，彭博可以下载来用。

彭博创立、目前仍持有多数股份的彭博有限合伙企业（Bloomberg LP）旗下约2万名员工，3名女性当事人也在其中。

彭博在声明中说：「过去几天，我在这件事上想了很多，做出决定，只要我还经营这家公司，就不会以保密协议来解决往后性骚扰或行为不当的申诉。」

他说，这类协议可能会被用来「提倡职场的噤声文化，促成让女性没安全感或感觉不受支持的文化」。（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP