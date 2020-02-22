义大利78岁老翁不治 欧洲人染武汉肺炎死亡首例

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（法新社罗马21日电) 义大利北部威尼托区巴多瓦市（Padua）一名78岁男性因为其他疾病住院，却成为首宗欧洲人感染武汉肺炎死亡病例。地方首长宣布，将对当地划定区域内全部3300名居民进行检测。

义大利卫生部表示，这名78岁男性崔维尚（Adriano Trevisan）来自威尼托区（Veneto），在医院病逝。他10天前因为和武汉肺炎无关的疾病入院，后来武汉肺炎病毒检测呈阳性反应。

崔维尚是退休的砌砖师，也是威尼托区感染武汉肺炎的两名病患之一。义大利北部富裕地区伦巴底（Lombardy）也有15起病例。伦巴底地方当局迅速采取措施隔离感染区域。

崔维尚来自巴多瓦市附近的沃尤格尼欧村（Vo' Euganeo），初步检测诊断感染武汉肺炎，仍有待最终检测结果。义大利媒体报导，崔维尚膝下有3名女儿，其中一位担任镇长。

另一位和崔维尚同村的67岁人士也检测出阳性反应。

威尼托区首长柴亚（Luca Zaia）今天稍早表示，沃尤格尼欧村周遭将画出一个公卫区域，区内所有3300 名居民将接受检测。

义大利今天一口气宣布全国确诊人数增加14例，其中8例都是在北部一家医院内感染，目前总数达17例。

© 2020 AFP