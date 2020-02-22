和平曙光现 阿富汗各方休战一周

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（法新社喀布尔22日电） 由于阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）、美国及当地武装部队都同意停火，阿富汗今天起迎来为期一周的局部休战，这可能是这个地区长期冲突中的重大转折点。

若这项被称为「减少暴力」的停火协议能维持，会是美军驻扎当地超过18年后走向撤军的重要一步，但也会让阿富汗走向不确定的未来。

草根组织「阿富汗人民和平运动」（People's Peace Movement of Afghanistan）高阶成员瓦坦多斯特（Bismillah Watandost）说「阿富汗人厌倦战争了」，他呼吁阿富汗公民前进、「要求终止这场悲剧性战争」。

许多阿富汗人在脸书（Facebook）上满怀希望，像马穆德（Abu Mahmood）写道：「这对阿富汗人来说，是个带来和平的绝佳机会。」

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）与塔利班昨天发布的声明表示，他们同意在一周的局部休战后，于2月29日在卡达首都杜哈（Doha）签署协议。

蓬佩奥说：「依据成功落实的共识，可预期美国与塔利班的协议签署更进一步。」他说，塔利班与阿富汗政府之间的谈判会很快在签署协议后展开。

阿富汗的国家安全会议发言人费瑟（Javed Faisal）和塔利班消息来源表示，在美国、塔利班与阿富汗安全部队之间「减少暴力」这点上已有共识。

美国与塔利班为达成协议，谈判已超过一年；根据协议，美国将撤走数千官兵，换取塔利班的安全保障及继续与阿富汗政府和平谈判的承诺。

停火协议将显示塔利班有能力控制自己的武力，并在签署任何协议之前展现诚意；签署协议后，美国军方将把现有在阿富汗的1万2000名到1万3000名驻军撤出约半数。

© 2020 AFP