莫斯科再传介入选举暗助连任 川普和俄罗斯都否认

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（法新社华盛顿21日电） 媒体披露美国情报官员上周在一项秘密简报中告诉国会议员，俄罗斯正在干预美国2020年大选，暗助总统川普连任。川普和莫斯科当局今天双双否认。民主党人则痛批川普背叛民主。

代理国家情报总监马奎尔（Joseph Maguire）上周在机密简报中向国会议员提出警告，指出俄罗斯正在干预美国大选。

马奎尔19日遭川普解职，改由缺乏情治背景的驻德大使格瑞尼尔（Richard Grenell）接任；格瑞尼尔是川普的忠实盟友，自2018年驻德迄今。

美国情治单位的报告结论显示，俄罗斯利用各种手法介入美国2016年大选，包括操纵社群媒体。据报，马奎尔揭露莫斯科当局希望川普连任，并干预民主党的党内初选。

川普一直对俄罗斯暗助他入主白宫的说法感到恼怒，他抨击这个最新说法是对手政党干的好事。

川普在推特上写着：「又一个国会民主党人发动的假新闻事件，说俄罗斯青睐我，而非一事无成民主党的任何一位参选人。爱阿华州初选投票两周后，计票还没完成…骗局第7号。」

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，这项指控「如同常见的偏执宣言一般，不幸地，随着选举越来越近，会越来越多。」

曾在美国前总统小布希和欧巴马执政时任职的前中央情报局（CIA）局长布瑞南（John Brennan）推文说，美国已经进入「全面的国安危机」。

他表示：「川普透过阻止情报流向国会，配合俄罗斯的秘密行动，让他继续留任，以符合莫斯科的利益，而不是美国。」

争取民主党总统候选人提名资格的联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）在美国有线电视新闻网（CNN）内华达州的论坛中表示，俄罗斯干预2020年大选的消息凸显出「巨大的挑战」，「我们所有人都应该担心，我们现在所处的美国，有个政党似乎认为外国的干预对他们的选情有利」。

民主党籍联邦参议员范霍伦（Chris Van Hollen）炮轰川普任命没有情报背景的「素人」担任情报单位首长，也抨击参议院杯葛民主党提出的选举改革法案。

范霍伦推文说：「我们的情报单位说蒲亭干预选举暗助川普。这不叫叛国，什么叫叛国？」

© 2020 AFP