阿富汗局部停战生效 零星冲突依旧频传

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（法新社喀布尔22日电） 阿富汗为期一周的局部停战今天生效，老百姓上街庆祝，纪念阿富汗战争可能出现的历史转折点，但零星的攻击威胁正在损害这项进程，且已至少造成2名阿富汗士兵身亡。

塔利班、美国和阿富汗三方武装力量都同意所谓的「减少暴力」，如果真的贯彻落实，将是战争自2001年以来获得的第2度平静。

当地官方人士向法新社表示，然而在阿富汗北部的巴尔赫省（Balkh），塔利班战士攻击省会马萨里沙利夫（Mazar-i-Sharif）附近的一个区司令部，造成2名阿富汗士兵身亡。

这场攻击发生在午夜之后，当时局部停战已经生效。阿富汗南部的乌鲁兹冈省（Uruzgan）也通报发生另一起攻击。

美军暨北约部队驻阿富汗最高指挥官米勒（Scott Miller）强调，西方势力将持续密切注意所谓的「减少暴力」。

米勒向记者表示：「我们在这里的目标就是减少阿富汗境内的暴力，不要让它升级。」他还补充说，他相信塔利班完全投入这项进程。

这次的局部停战预料将为华府与叛乱者签署协议创造条件，最终可能会令在当地驻扎逾18年的美军撤出，并让对战争感到疲惫的阿富汗进入不确定的未来。（译者：陈家伦/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP