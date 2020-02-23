不到一年第3次 以色列大选在即选情依旧混沌

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（法新社耶路撒冷22日电） 以色列3月2日将史无前例地迎接不到1年来第3次大选，选民希望政治僵局就此告终，但民调显示，尽管总理尼坦雅胡面临刑事指控，此次依旧会是一场胜负难分的选战。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）与主要挑战者甘茨（Benny Gantz）去年4月与9月两度交手，但两次大选都无法选出明确赢家；面对3月2日的又一次投票，早已疲乏的选民兴趣缺缺，有些人甚至已经默默接受年底前举行第4次大选的可能性。

但上次投票结束后出现了几大发展，包括尼坦雅胡成为以色列史上首位任内遭起诉的总理，以及川普公布备受争议的中东和平方案等等。

尼坦雅胡去年11月遭控告后，上月依收贿、诈欺及背信罪名起诉。

但不管是尼坦雅胡遭起诉或是川普公布亲以色列的中东和平方案，都没有影响到目前的选情。

最新民调显示，尼坦雅胡的联合党（Likud Party）与甘茨带领的蓝白联盟（Blue and White）都无法取得国会过半的61席。

希伯来大学（Hebrew University of Jerusalem）政治系教授拉哈特（Gideon Rahat）表示，现在的民调态势对尼坦雅胡而言或许是好消息。

「他没有吸引更多选民，但他也没有」因为遭起诉而「失去选民」。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP