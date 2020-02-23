义大利人排队添购粮食 为封城隔离做准备

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（法新社义大利科多诺23日电） 义大利政府昨天下令封锁境内11座城镇。成千上万义大利人纷纷绷紧神经，为可能持续数周的隔离措施做准备。部分民众今天到超市外排队购买粮食。

本月21日以来，义大利已有2人死于2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎），境内通报超过百起确诊病例。多数病例集中在位于米兰东南方约70公里处的科多诺（Codogno）小镇。

义大利总理孔蒂（Giuseppe Conte）昨天宣布封锁境内11座城镇，包含伦巴底（Lombardy）大区的10座城镇，以及威尼托（Veneto）大区的1座城镇，封城措施可能持续数周。有超过5万人居住在以上城镇。

义大利北部小城卡萨布斯特林戈（Casalpusterlengo）部分民众今天上午戴着口罩，在当地一家超市外排队。卡萨布斯特林戈距离科多诺仅有10分钟车程。

这些人在超市外等候，而后获准以40人为一组的方式，进入超市购物并储备粮食。

排队群众中，有一名女子淡化武汉肺炎病毒的严重性，她告诉其他人，若患者接受妥善治疗，新型冠状病毒「不会致命」，但其他人都不太乐观。

受访民众桑堤（Sante）说：「这很不人道，为4个三明治你争我夺令人无法接受。」

另一名叫做伊曼纽拉（Emanuela）的女子告诉法新社电视台（AFP-TV），许多居民，包括她自己，都非常紧张。伊曼纽拉说：「我非常害怕，我们正面临非常艰困的处境。」

© 2020 AFP