创造乐高玩具小公仔 设计师柯努德森逝世

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（法新社哥本哈根22日电） 乐高（Lego）玩具前设计师柯努德森（Jens Nygaard Knudsen）19日于丹麦西岸一家安宁中心逝世，享寿78岁。柯努德森为乐高创造了身体与脚可以替换组合的经典小公仔。

柯努德森的前同事、乐高设计师皮德森（Niels Milan Pedersen）今天表示，柯努德森罹患俗称渐冻人症的肌萎缩性脊髓侧索硬化症（Amyotrophic lateral sclerosis, ALS），住进西岸小镇Hvide Sande郊外的一家安宁中心，一周后过世。

皮德森告诉法新社：「柯努德森的想像力是如此不可思议，如果说我们一群人脑力激荡（brainstorming，直译「头脑风暴」），他脑袋里的点子都是飓风等级的，他创意太丰富了。」

柯努德森从1968年到2000年在乐高任职，担任设计师。他于70年代致力研发一款手脚可以动的乐高积木人，这小公仔于1978年问世，如今已是乐高的传奇。

根据乐高公司说法，当时创造这小公仔时，除了一张黄色的脸庞和快乐表情之外，其他部分全都留白，没有性别、种族之分，一切都由小孩的想像力来决定，由孩子们自己去玩。

柯努德森的遗孀玛丽安（Marianne Nygaard Knudsen）告诉丹麦广播电视TV2说，他是一个充满创意的人，小公仔是创造出来的，如此小积木屋里才有生命。

她说：「乐高积木小房子原本是空的，是柯努德森画出了这个小公仔。」

除了小积木人外，柯努德森也开发出乐高一些最为经典的主题，诸如乐高太空系列、海盗系列等。

乐高集团由创办人克利斯提安森（Ole Kirk Christiansen）于1932年创建，在2018年底总共雇用了1万7000名员工。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP