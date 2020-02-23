南韩飞特拉维夫客机 约200名非以色列人禁下机

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（法新社耶路撒冷22日电） 以色列卫生部表示，今天自南韩飞抵特拉维夫机场的大韩航空（Korean Air）一架客机，以色列拒绝让机上大约200名非以色列人下机，作为对抗新型冠状病毒疫情措施的一部分。

以色列卫生部表示，机上12名以色列乘客被在特拉维夫机场待命的救护车载往隔离检疫后，那架客机随后奉命飞返南韩。

继昨天证实境内第一起2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）首起确诊病例后，以色列今天禁止来自南韩和日本的所有班机入境。

以色列于1月30日禁止来自中国的所有班机降落，且已拒绝让最曾近曾造访或居住在香港、澳门、新加坡或泰国的人士入境。

以色列证实的首起国人感染武汉肺炎病例，是本周稍早前自日本飞返国内的以色列人之一，他们先前受困在泊靠日本横滨港隔离的钻石公主号邮轮上。

以色列卫生部今天表示，上周抵以色列境内旅游的南韩观光团，其中9人返国后确诊感染武汉肺炎，但目前不清楚他们于何处感染新型冠状病毒。

以色列卫生部在官网公布他们曾造访过的地点，要求可能曾与他们接触过的以色列人，自我隔离并与卫生当局联系。

© 2020 AFP