和平倡议自由人权 越南异议僧侣释广度逝世

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（法新社河内23日电） 越南佛教联合会今天宣布，数度获诺贝尔和平奖提名的越南异议僧侣释广度（Thich Quang Do）昨晚于顺化的归原寺（Tu Hieu Pagoda）逝世，享耆寿93岁。

释广度是越南当局禁止的越南佛教联合会（Unified Buddhist Church of Vietnam，UBCV）领导人，他实际上自2003年便遭到软禁。

释广度1928年生于越南太平省（Thai Binh），他一生大半时间都在共产党统治的越南倡导宗教自由与人权。由于他坚定的立场，导致他2003年在胡志明市遭到软禁，并持续受到监视。

根据越南佛教联合会发布的声明，释广度去年4月立的遗嘱要求「葬礼从简，勿逾3天」，且火化后将骨灰撒入大海。

释广度2001年曾写下「呼吁民主」（Appeal for Democracy）一文，并在2005年呼吁北越和南越的异议人士放下文化歧见团结一致。

释广度随后在2006年获得挪威的拉托夫人权奖（Rafto human rights award），表彰「他30年来以和平方式抗议越南共产党政权的个人勇气与毅力」。（译者：纪锦玲/核稿：张正芊）

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