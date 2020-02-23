川普来访印度忙翻 贫民窟猴子臭水都得消失

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（法新社印度阿默达巴德23日电） 美国总统川普明天将首度至印度进行正式访问，印度方面日以继夜忙着打理门面。但有些举动引发民众不满，甚至连猴子也成为当局眼中钉。

川普36小时印度行的媒体拍照重点行程，包括前往可容纳10万人的全球最大板球场，以及和第一夫人梅兰妮亚（Melania Trump）到泰姬玛哈陵（Taj Mahal）看日落。

● 川普爱筑墙 印度也来盖墙遮羞

在印度西部城市阿默达巴德（Ahmedabad），官方正赶工在一条通往全新巴特尔球场（Sardar Patel Stadium）的道路沿线筑墙。当地人认为这是一面「遮羞」墙，用来遮盖道路两旁的贫民窟。但官员否认。

贫民窟居民萨拉尼亚（Sardar Sarania）对于他眼中印度总理莫迪（Narendra Modi）企图掩盖真相的行为感到厌恶。

他告诉法新社：「莫迪应该要让一切看来美好、到处都有发展，不是吗？但他却把我们藏在这，让我们眼不见为净。他们筑墙的原因，就是要让他（川普）看不到我们住的贫民区。」

阿默达巴德四处已挂上许多布条和看板，上面有川普伉俪和莫迪的合照，预告迎接川普的人群将象徵美印关系重大事件。

届时通往球场的道路料将有成千上万人夹道欢迎川普，沿途还有舞台表演和印度国父甘地（Mahatma Gandhi）的肖像。

● 狗牛猴鸟乱窜 官方动员一个个抓

印度满街的流浪狗也是问题。美国前国务卿凯瑞（John Kerry）2015年来访时，便发生车队撞到狗的意外事件。阿默达巴德的官员正想办法避免旧事重演。

除了流浪狗，印度城市也常见到牛只逛大街。因此阿默达巴德的「牛狗滋扰控制局」（Cattle and Dog Nuisance Control Department）已组成霹雳小组，负责移除这条道路半径3公里范围内的「移动路障」。

此外，印度当局还担忧阿默达巴德机场遭野鸟和猴子攻占，阻碍川普座机「空军一号」起降，因此号召当地一个非政府组织（NGO）和省森林局协助确保跑道清空。

自然保育基金会（Nature Conservation Foundation）的巴特尔（Raag Patel）表示，过去10天他们已抓到约45只猴子，这些猴子是到机场附近觅食。他们已将猴子送到「远地」野放。

● 泰姬玛哈陵清门面 亚穆纳河减臭味

而位在印度首都新德里以南城市阿格拉（Agra）的泰姬玛哈陵，为配合川普夫妇前来看日落，工人也已忙碌一段时间，想办法让这座全球知名的伊斯兰陵寝一扫岁月和空污留下的痕迹，恢复耀眼光彩。

印度当局还在紧邻泰姬玛哈陵的亚穆纳河（Yamuna River）释放大量清水，以冲淡这条河因排入未处理污水和工业废水，而经常发出的阵阵臭味。

阿格拉所属的北方省（Uttar Pradesh）污染控制局（Pollution Control Board）工程师库玛（Arvind Kumar）表示：「这项行动或许不能让亚穆纳河的水干净到可以饮用，但或许能降低河水传来的臭味。」（译者：蔡佳敏/核稿：张正芊）

© 2020 AFP