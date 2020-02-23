武汉肺炎伊朗夺5命 政府下令关学校与文化中心

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（法新社德黑兰22日电） 伊斯兰国家伊朗已有5人因武汉肺炎爆发丧命，是远东地区以外，死亡人数最多的地方，该国今天下令，关闭学校、大学和文化中心。

在伊朗通报10起2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）新增病例，且其中1人已经死亡之际，当局下达了关闭这些场所的命令。

自武汉肺炎2019年12月爆发以来，在疫情中心中国已通报2345人死亡，在中国以外的地区共有17人因此丧命。

伊朗19日首度传出武汉肺炎病例，当时有关当局宣称，在首都德黑兰以南什叶派圣城科姆（Qom），武汉肺炎夺走2名老人的性命。这是中东地区首次出现武汉肺炎死亡病例。

伊朗21日又宣布另外两起武汉肺炎死亡病例。

伊朗卫生部发言人贾汉普尔（Kianoush Jahanpour）今天告诉国营电视台说：「我们新增10个武汉肺炎确诊病例。」

他并说：「很不幸，其中1人已经过世。」

他指出，10名确诊病例中，有8人在科姆就医，另外2人在德黑兰就诊，但未说明死亡病例发生在何处。

至此，伊朗的武汉肺炎确诊人数累积达到28人。

根据官方数据，伊朗武汉肺炎确诊病例中，有近18%的患者死亡，比中国的逾3%，高出许多。

© 2020 AFP