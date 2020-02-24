川普首访印度 华丽排场甚于签署贸易协定

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（法新社印度阿默达巴德24日电） 印度总理莫迪今天将盛大迎接美国总统川普来访。川普在印度为期两天的行程，很可能重华丽排场更甚于签署具体贸易协定。

川普和第一夫人梅兰妮亚（Melania Trump）搭乘美国空军一号预定今天上午抵达古茶拉底省（Gujarat）大城阿默达巴德（Ahmedabad），莫迪（Narendra Modi）亲自在机场迎接。

这是川普任内正式首访印度，他将在全球最大的板球场发表演说。球场位于莫迪家乡古茶拉底省，至少10万人将参与集会欢迎川普。

川普昨天推文表示：「很期待到印度和我很棒的朋友们在一起！」川普还附上一段影音，内容修改了印度史诗电影「帝国战神：巴霍巴利王」（Baahubali: The Beginning）片段，片中角色巴霍巴利王的脸，改成了川普自己的脸。

但在两位领导人外交辞藻与温暖寒暄的背后，却是一段因两国政府贸易保护主义而恶化的紧张关系。

川普为降低贸易逆差而高喊「美国优先」策略；莫迪则倡议「来印度制造」，要推升本国经济，双方紧张升高。

法新社报导，这次双方可能不会达成广泛性贸易协定，而是签署较小型的协议，内容涵盖印度进口哈雷机车（Harley-Davidson）、美国日常用品，以及国防采购等。

另外，双方协议也可能包括供应6座核反应炉，这是2008年美印签署具有里程碑意义核子协定的成果。

印度政府发言人曾表示，印度「不会仓促达成协议」，并说相关议题牵涉「复杂」。

其他还有国防议题上的磨擦，尽管这次印度可能向美国采购总额约24亿美元的直升机，但俄罗斯仍是印度最大的军火供应国。

另方面，美国曾施压印度别向伊朗购买石油。而有关印度计划强制外国企业储存印度消费者在境内的个人资料等，美国企业也对此提出关切。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP