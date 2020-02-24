拉美最大音乐节开幕 智利街头爆发新冲突

广告 继续浏览后续

（法新社圣地牙哥23日电） --拉丁美洲最大音乐节今天在智利首都圣地牙哥近郊举行，开幕前街头数以千计抗议群众拿着石头、棍棒和汽油弹当武器，和警方发生冲突。

这是智利长达4个月的基层民众抗争中，再度爆发的最新一波冲突。民众群起对社会不公和贫富差距等问题表达愤怒。

音乐节在圣地牙哥西方约120公里的比纳萨玛 （Vina del Mar）滨海度假村的一座公园举行，警方阻挡了公园入口。

官方利用一架直升机与气球装设监视摄影机进行搜证，也动用水炮与催泪瓦斯来驱退人群。

抗议群众由于无法进入会场，便攻击附近商店与着名的奥希金斯饭店（O'Higgins Hotel）。一般有很多音乐节表演者下榻这家饭店，当催泪瓦斯飘进饭店，许多旅客不得不逃出来。另外，抗议群众也焚烧至少7辆汽车。

虽然官方对情势控制表示乐观，但音乐节例行的好莱坞式走红地毯开幕仪式取消了，这是智利最多人看的电视转播节目之一。

在公园至少4条街以外，就竖起安全拒马；观众在表演开始前3个半小时，可以进入会场。

葛莱美奖得主瑞奇马汀（Ricky Martin）预定会在音乐节表演，他说：「 如果我们以有秩序的方法，让各国国家领导人知道我们需要些什么，这很重要。」

自从去年10月18日当局宣布圣地牙哥地铁车票适度涨价以来，智利民众即展开街头抗争，期间造成30多人丧生。民众对于社会与经济不平等所积蓄的不满，都一股脑儿在抗争中发泄出来，他们也拒绝保守派富豪皮涅拉（Sebastian Pinera）当总统。

智利预订4月举行全国性公投，以决定是否修宪。现行宪法是70年代至80年代军事独裁者皮诺契特（Augusto Pinochet）时期所制定的。（译者：纪锦玲/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP