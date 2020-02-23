武汉肺炎疫情蔓延 义大利增至3人死亡

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（法新社罗马23日电） 武汉肺炎疫情蔓延全球各地之际，义大利卫生官员今天表示，一名罹患癌症的年长女性因为感染武汉肺炎不治，成为境内第3起死亡病例。同时义大利全国确诊病例数已突破150例。

这名患者生前在伦巴底大区（Lombardy）克里马市（Crema）的医院接受治疗。伦巴底大区已有许多2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）的通报确诊病例。

伦巴底卫生首长盖列拉（Giulio Gallera）在记者会表示：「她已经住院数天。她接受了检测，他们已经得知她感染了冠状病毒。」

义大利民防部门首长波瑞里（Angelo Borrelli）指出，目前全国已有152人对冠状病毒检测呈现阳性反应，其中包含3名死者。

武汉肺炎疫情已经波及到义大利体坛活动，义大利足球甲级联赛今天有4场赛事延期，国际米兰队下周的欧霸赛事也充满变数。威尼斯嘉年华最后两天的活动同样因疫情取消。

为了防堵疫情扩散，义大利政府昨天下令封锁境内11座城镇，包含伦巴底大区的10座城镇，以及威尼托大区（Veneto）的1座城镇，封城措施可能持续数周，有超过5万人居住在以上城镇。（译者：陈彦钧）

© 2020 AFP