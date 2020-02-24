钻石公主号下船返国 以色列确诊第2例武汉肺炎

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（法新社耶路撒冷22日电） 以色列今天证实出现第2例武汉肺炎病例，是从豪华邮轮钻石公主号（Diamond Princess）返国后确诊的第2名以色列人。以色列21日宣布首名确诊病例。

以色列卫生部声明表示，又有1名以色列乘客从钻石公主号下船返国后，武汉肺炎采检呈阳性反应。

声明说：「这名患者并非在以色列感染，人正在隔离中，并接受看管。」

这两人隶属获准离开钻石公主号的11名以色列籍乘客之列，最初采检结果均呈阴性才搭机返国，并在落地后前往特拉维夫（Tel Aviv）附近的席巴医疗中心（Sheba Medical Center）接受14天隔离。

今天稍早，以色列当局刚下令近200名师生在家自主隔离，因为他们先前与检验出武汉肺炎的南韩观光客有过接触。

南韩新天地耶稣教会（Shincheonji Church of Jesus）信徒本月8日到15日在以色列朝圣，其中18人返国后验出感染俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）。

以色列卫生部呼吁可能与这群南韩观光客有接触过的民众自主隔离，包括和他们有过密切接触、来自3所学校的180名学生和19名教职员。

教育部也公布这群南韩观光客造访过的详细景点清单，下令任何和这群朝圣者有接触过的民众，都必须在家自主隔离14天。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP