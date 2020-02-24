音速小子声势不坠 北美票房续当老大

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（法新社洛杉矶23日电） 派拉蒙出品的冒险喜剧片「音速小子」（Sonic the Hedgehog），以2630万美元成绩称霸北美票房。

哈里逊福特（Harrison Ford）主演的「极地守护犬」（The Call of the Wild），以差距不远的2480万美元进帐排名第2。

本周末排名第3的是上周亚军、华纳兄弟出品的超级英雄片「猛禽小队：小丑女大解放」（Birds of Prey），收入700万美元。

排名第4是前「阿汤嫂」凯蒂荷姆斯（Katie Holmes）主演的超自然恐怖片「托阴2」（Brahms: The Boy II），票房590万美元。

排名第5的是索尼动作喜剧片「绝地战警FOR LIFE」（Bad Boys for Life），进帐580万美元，迄今全球总收入来到3亿9100万美元。

排名第6到第10的电影依序为：「1917」（1917），440万美元；「逃出梦幻岛」（Fantasy Island），420万美元；「寄生上流」（Parasite），310万美元；「野蛮游戏：全面晋级」（Jumanji: The Next Level），300万美元；「照片」（The Photograph），280万美元。

© 2020 AFP