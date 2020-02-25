世界三大男高音多明哥 向性骚指控者致歉

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（法新社马德里25日综合法新电）世界三大男高音之一的多明哥（Placido Domingo）面临多项性骚扰指控。他今天为对指控者造成的「伤害」道歉，并且宣告他为自身行为承担「全部责任」。

多明哥在发给西班牙「欧洲新闻通讯社」（Europa Press）的声明中表示：「我希望她们知道，我诚心为自己对她们造成的伤害感到抱歉。我为自身行为承担全部责任。」

多明哥是20世纪最着名的男高音之一，但后来改唱男中音。他指出：「我在过去几个月花了一些时间，反省多个同事对我的指控」。

他还说：「我现在了解，有些女性可能不敢诚实表达自己，因为她们担心如果这样做，对她们的事业将有不利影响。虽然这从来不是我的意图，但我永远不应让任何人有那样的感觉。」

今年79岁的多明哥，曾在世上最负盛名的一些歌剧院担任总监及指挥家。至少有20名女性指控多明哥对她们强吻、抚摸或伸咸猪手，这些事件至少可溯及1980年代。

多明哥迄今仍否认这些指控，并在不同场合谈到这些指控「不准确」，声称他的所有互动与关系「总是受到欢迎和两情相悦」。

这些指控于去年8月首度浮上台面，两个月后多明哥辞去洛杉矶歌剧院总监一职，并且取消在纽约大都会歌剧院的未来演出，实质上已终结他在美国的事业。10

© 2020 AFP