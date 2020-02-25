为新纪录片现身柏林影展 希拉蕊批川普是民主危机

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（法新社柏林24日电） 美国美总统川普今天成为前国务卿希拉蕊・柯林顿口中「民主危机」（danger to democracy）。另外，希拉蕊也为自己在纪录片中严厉批评前竞争对手、目前在民主党初选声势领先的桑德斯一事提出辩护。

希拉蕊（Hillary Clinton）警告，俄罗斯将再试图影响美国2020年总统大选，还说自己会支持任何出马挑战川普的候选人。

她在柏林影展（Berlin Film Festival）告诉记者：「我会支持我们政党提名的人，因为我认为，我国现任总统显然已对我们的民主和未来构成危机。」柏林影展播映一部关于希拉蕊人生的新纪录片。

截至目前，希拉蕊仍拒绝替任何特定参选人背书，说她要把一切「留给选民（决定）」。

希拉蕊在纪录片中把桑德斯（Bernie Sanders）批得体无完肤，除了看不惯他的竞选手法，还说他是没能力的联邦参议员，一事无成，没人喜欢他，刻薄言论成为媒体焦点。桑德斯昨天在内华达州初选拿下关键胜利，而在今年民主党总统提名战取得领先优势。

希拉蕊在4段系列纪录片中说：「没有人喜欢他，没有人想跟他共事，他一事无成，是职业政客。」

她今天为这番言论辩护时说：「政治是一项近身肉搏的运动，人们什么话都会说，他们肯定也是讲了各种与我相关的事情。」

© 2020 AFP