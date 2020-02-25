义大利疫区义甲与欧霸赛事 取消观众进场

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（法新社罗马25日电） 义大利的2019新型冠状病毒疫情（COVID-19）激增，义国体育部长宣布，部分义甲足球联赛与欧霸（Europa League）赛事将采闭门举行，以防病毒扩散。

义大利体育部长史巴达佛拉（Vincenzo Spadafora）在参加完跨部会部长会议后说：「为遵循体坛要求与了解到义大利北部6个区域已禁止公开对外的体育活动，我们同意赛事闭门举行。」

义甲劲旅国际米兰也自行宣布，27日与保加利亚球会卢多戈雷茨（Ludogorets）回到米兰的欧霸32强赛第二轮，将取消观众进场。

国际米兰在声明中说：「经与欧洲足总（UEFA）、伦巴底大区卫生当局及米兰市议会达成共识，返回米兰与卢多戈雷兹的第二轮赛事将采闭门举行。」

义大利体育部长没具体公布哪几场周末的义甲联赛将适用闭门规定。本周末在义大利宣布防疫封城区域进行的赛事有6场，包括3月1日龙头祖文特斯与第三名的国际米兰交锋。

义大利21日爆发新型冠状病毒境内感染后，短短几天成为全球确诊案例第3多的国家，截至25日凌晨，义大利确诊案例为230起，7人死亡。共有11座城镇（10座在伦巴底大区、1座在隔邻的威尼托省）封城，周边地区祭出限娱令，暂停一切文化、娱乐、宗教、体育活动。米兰、威尼斯等观光重镇首当其冲。

© 2020 AFP