伊拉克新增4起武汉肺炎病例 出自同一家庭

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（法新社巴格达25日电） 伊拉克当局今天证实新增4起武汉肺炎病例，病患出自一个赴邻国伊朗旅行后返国的伊拉克家庭。伊拉克确诊感染人数因此增至5人。

卫生部表示，这4人目前在首都巴格达（Baghdad）北方的石油产区吉尔库克（Kirkuk）接受隔离。

伊拉克昨天证实境内出现首宗2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）病例。病患是在伊拉克南部纳加夫市（Najaf）一家什叶派神学院读书的伊朗人。

伊朗累计有16人因武汉肺炎而死，成为疫情源头中国以外死亡人数最多的国家。伊拉克上周已禁止民众往来伊朗。

伊拉克除关闭与伊朗的陆地边界，仅留下让伊拉克人检疫后返国的通道；伊拉克国籍航空公司也暂停前往伊朗的航班。

伊拉克卫生部今天稍早另宣布加强对抗武汉肺炎疫情措施，呼吁国民避免举行庆典和大型集会。卫生部还说，纳加夫市中小学与大学将关闭10天，同时警告若非必要别到当地旅行。

卫生部也宣布新禁令，禁止来自泰国、韩国、日本、义大利与新加坡等国家的非伊拉克人入境。

伊拉克先前已关闭与科威特的陆地边界，并禁止来自中国的非伊拉克人入境。

© 2020 AFP