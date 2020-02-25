因应武汉肺炎疫情 白宫请国会拨款逾700亿

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（法新社华盛顿24日电） 美国媒体今天报导，白宫打算投入25亿美元（约新台币768亿元）预算，以抗快速蔓延的武汉肺炎疫情。

白宫表示，这笔钱将用于疗法、疫苗研发，以及储备口罩之类的个人防疫用品。

川普政府请求国会拨出25亿美元抗疫，其中15亿美元是新预算，其余来自国会早已编列的经费，例如尚未使用的伊波拉（Ebola）病毒抗疫经费。川普政府请国会批准将那笔钱重新调配给武汉肺炎抗疫项目。

众议院拨款委员会（House Appropriations Committee）民主党籍主席罗伊（Nita Lowey）在声明中表示，川普政府的经费要求「远远不足以保护美国人民免受致命冠状病毒疫情影响」。

声明说：「尽管国会和公共卫生界多次紧急警告，川普政府花了好几周才请求拨出这些紧急资金。他们现在的回应作法是在挖东墙补西墙，挪用国会已指定拨给其他重要公卫优先事务的经费，令人深感不安。更糟糕的是，他们的整体要求仍然未达政府全面有效因应所需的程度。」

「民主党众议员将迅速行动，制定一套健全的方案，在不让政府窃取其他必要计画资金的情况下，全力因应这个全球紧急事件。」

© 2020 AFP