旅游业巨擘Expedia组织瘦身 拟全球裁员3千人

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（法新社华盛顿24日电） 美国媒体今天报导，线上旅游公司Expedia形容2019年营运成果「令人失望」后，将大砍全球3000个职位，占总员工数12%左右。

根据一封寄给员工的电子邮件，Expedia表示，公司认定先前追求成长的方式「不良且无章法」，随后作出裁员决定。

Expedia经营的网站包括Expedia.com、Hotels.com、Hotwire、Travelocity、Cheaptickets、Egencia与CarRentals.com等。

Expedia董事长狄勒（Barry Diller）对「西雅图时报」（The Seattle Times）发布声明表示：「我有信心，藉这些困难变革来精简我们的事业并厘清焦点后，我们的团队能回头从事对于我们、客户与伙伴而言，最有意义的计画和重点项目。」

狄勒在13日的财报电话会议中以「臃肿」来形容公司组织。他并表示，很多员工不晓得自己上班日该做什么事。

狄勒也说，他的目标是2020年节省3亿至5亿美元。

Expedia 2019年营收成长8%、净利增长4%，每股盈余（EPS）也成长6%。但公司高层透露，去年最后一季净利下滑4%，每股盈余减少1%。

截至去年12月底，Expedia全球员工总数共2万5400人，这波人事精简将裁掉约12%人力。

© 2020 AFP