海地军警冲突 首都太子港封城

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（法新社太子港24日电） 海地员警昨天要求改善工作条件上街示威，过程中却朝军方总部攻击引爆双方枪战，导致员警2死10多伤。为免冲突扩大，海地首都太子港今天封锁主要连外道路，形同封城。

通往太子港（Port-au-Prince）的大街封闭，小巷则空无一人，使得太子港连外交通中断。

政府昨天深夜则在声明中表示，政府「怀着担忧和难过的心情，看着太子港都会区特定交通要道垄罩在恐怖之下」，为避免「大流血...已决定取消嘉年华」。嘉年华原订今天举行。

军方表示，总部昨天遭戴面具的枪手攻击。「我们遭到包围，我们置身各种形式的武器火力之下，攻击步枪、汽油弹、催泪瓦斯。」

有的员警甚至抢走联合国部队的车钥匙，用以封闭部分道路。

海地司法部发声明谴责昨天的暴力事件，称那越来越像针对总统摩依士（Jovenel Moise）的「叛变企图」。

熟悉摩依士的消息人士告诉法新社，摩依士正致力筹组新政府，还说街头秩序能否恢复取决于警方自己。

联合国在海地的协调办公室也「相当关切」昨天的「重大事件」，敦促抗议的员警避免升高暴力。

海地全国警察工会发布声明要求员警回家。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP