火星有地震活动 NASA洞察号测得数据证实

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎24日电） 研究人员今天公布火星地震活动数据，显示火星震动率跟地球与月球雷同，称火星是一直在摇晃的「活」星体。

美国国家航空暨太空总署（NASA）的火星探测器「洞察号」（InSight）考察火星表面15个月，测量到数以百计的「火星震」（Marsquakes），其中数起震动频率模式，跟地球构造板块移动引起的震动相同。

马里兰大学地质学助理教授、「自然地球科学」（Nature Geoscience）研究报告的共同作者史梅尔（Nicholas Schmerr）说：「这是第一个专对地球以外星体直接测量地球物理学数据的任务，让我们对火星的内部结构与地质作用有真正的第一手了解。」

另一个研究团队发现，洞察号测量到的震动中，至少有20起的强度相当于规模3到4地震。

NASA洞察号在太空跋涉4亿8000万公里、经过6个半月的航行后，2018年11月降落于火星的埃律西昂平原（Elysium plain），首度测量火星的震动情况。

科学家早就认为火星有地震活动，但洞察号提供了火星有持续且时而强烈震动的证据。

巴黎全球物理机构（Paris Institute for Global Physics）研究人员罗根涅（Philippe Lognonne）说，研究显示火星在225天内震动至少170次，但震动现象持续到今日。他说，洞察号的仪器至少侦测到460起活动。

巴黎全球物理机构的洞察号监督系统计画领导人雅纳（Charles Yana）说，火星地震活动的频率「出乎意料之外，因为模型没有预测出这么多震动。」

© 2020 AFP