爆发更多武汉肺炎群聚感染 欧盟：风险为中至高度

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（法新社布鲁塞尔24日电） 义大利北部21日爆出首例武汉肺炎境内感染，短短几天内案例不断翻倍，欧盟卫生官员今天召开会议后发表声明说，他们预见发生更多这类情事的风险为「中度至高度」。

欧盟卫生安全委员会（Health Security Committee）的警告与世界卫生组织（WHO）所言相呼应，世卫说，世界各国应为「潜在的大流行」做好准备。

此外，这个欧盟委员会说，目前没有根据显示有必要在申根区重新实施边境管制。

欧盟卫生安全委员会说，官员在会中讨论义大利疫情最新发展。义国北部迄今已传出超过200起确诊病例和第5起死亡病例。

义大利代表提到，法国敦促从义国北部疫区返国的侨民在家自主隔离两周。义大利稍后也向委员会更新境内滑雪胜地的状况。

欧洲疾病预防管制中心（ECDC）所做的风险评估报告提到，「引发2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）的病毒能快速传播」，而义大利卫生当局原先认定的「零号病人」已被排除，目前仍找不出感染源。

报告还说，「在传染力和侦测不足方面存在极大的不确定性，尤其是轻度或无症状病例。」（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP