研究:PM 2.5肆虐中国与南亚

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（法新社巴黎25日电） 研究人员今天发布报告指出，全球200座最受致命污染微粒冲击的城市，有近9成位于中国和印度，其余则集中在巴基斯坦与印尼等地。

据IQAir Group与环保团体「绿色和平」（Greenpeace）联合公布的2019全球空气品质报告（2019 World Air Quality Report），孟加拉是PM2.5污染最严重的国家，接着是巴基斯坦、蒙古、阿富汗和印度；中国排名11。

2019年，1000万人以上的巨型都市中，PM2.5污染最严重的是印度首都新德里，其次依序为巴基斯坦的拉合尔（Lahore）、孟加拉首都达卡（Dhaka）、印度加尔各答（Kolkata）、中国临沂和天津、印尼雅加达、中国武汉。

这份报告是根据全球近5000座城市的数据得来。

世界卫生组织指出，全世界约700万人早死，而其中多数是因PM2.5造成的空气污染导致。

污染微粒小到足以透过呼吸系统进入血液，造成气喘、肺癌与心脏疾病。

2018与2019年中国都市PM2.5平均浓度减少20%，但去年全球200座最污染的城市中，中国城市仍占了117座。

© 2020 AFP