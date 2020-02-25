美NASA非裔女数学家强生辞世 享寿101岁

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（法新社华盛顿24日电） 曾参与NASA多项航太计画的美国非裔女数学家凯萨琳．强生今天辞世，享嵩寿101岁。身为NASA开创性的非裔科学家，她的故事被改编成电影「关键少数」。

藉由强生（Katherine Johnson）的计算，人类成功在1969年首次登陆月球，但直到2016年讲述3名非裔女性在美国国家航空暨太空总署（NASA）工作的电影「关键少数」（Hidden Figures）之前，她的故事鲜为人知。

NASA署长布莱登斯坦（Jim Bridenstine）说：「她是美国英雄，她开创历史的传奇故事将永垂不朽。」布莱登斯坦赞誉她的勇气，还说若没有强生，就达不成诸多里程碑。

法新社报导，太空人谢巴德（Alan Shepard）1961成为第一位进入太空的美国人，当年这趟任务的亚轨道参数，就是强生和一名同事所计算，两人也是首先计算这项参数的科学家。

随后她继续发挥数学天赋，帮忙算出阿波罗11号登月任务的飞行轨道，让阿姆斯壮（Neil Armstrong）和奥德林（Buzz Aldrin）得以在1969年7月首次登月。

前美国总统欧巴马（Barack Obama）于2015年任内时颁发平民最高荣誉的总统自由奖章（Presidential Medal of Freedom）给强生。

「关键少数」2017年获奥斯卡提名，强生当时以98岁高龄登台出席典礼时，获得台下观众起立热烈鼓掌。

© 2020 AFP