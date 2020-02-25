苏联最后一位元帅雅佐夫辞世 享寿95岁

广告 继续浏览后续

（法新社莫斯科25日电） 数家通讯社报导，最后一位苏联元帅雅佐夫（Dmitry Yazov）已经辞世，享耆寿95岁。雅佐夫曾参与1991年意图推翻苏联领导人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）的政变。

根据媒体刊登的俄罗斯国防部声明，雅佐夫历经「长期严重病痛」后，已于莫斯科辞世。

雅佐夫在1987至1991年担任苏联国防部长，于1990年晋升元帅。他曾参与1991年8月的政变，意图推翻戈巴契夫。

这场政变以失败告终，3天后主导者纷纷落网，但推翻戈巴契夫的计画仍预示苏联即将垮台，苏联最终在1991年12月解体。

雅佐夫1993年从狱中获释，隔年他参与失败政变的罪名便得到赦免。在他离世后，当年政变领袖只剩下时任苏联共产党中央委员会成员巴克拉诺夫（Oleg Baklanov）还在世。

雅佐夫生前另被控于1991年立陶宛起义反抗苏联统治时，犯下战争罪。立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）一处法院去年对他进行缺席判决。

但雅佐夫在俄国依然受人尊敬，俄国防长萧依古（Sergei Shoigu）4日才颁发「祖国功勋」（For Merit to the Fatherland）勋章给雅佐夫。

俄国总统蒲亭也曾于2004和2014年，分别颁发「荣誉勋章」（Order of Honor）和「亚历山大．涅夫斯基勋章」（Order Alexander Nevsky）给他。

© 2020 AFP