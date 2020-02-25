Kobe遗孀 对直升机公司与驾驶提告

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（法新社洛杉矶24日电） NBA球星布莱恩（Kobe Bryant）的遗孀凡妮莎（Vanessa），今天对坠机案中的驾驶，和其所属直升机公司提出告诉。

诉讼提交到洛杉矶高等法院（Los Angeles Superior Court）这天，是布莱恩、他同样遇难的13岁女儿吉安娜（Gianna），及其他7名坠机案罹难者的追思会，活动是在美国职篮NBA洛杉矶湖人的主场史泰博中心（Staples Center）举行。

这份诉讼的对象是岛屿快航直升机公司（Island Express Helicopters）、岛屿快航控股公司（Island Express Holding Corp.）和失事直升机驾驶左巴扬（Ara Zobayan）的遗产。在这次坠机事件中，左巴扬也同样未能幸存。

吉安娜在篮球队的队友阿托贝利（Alyssa Altobelli）与彻斯特（Payton Chester）、阿托贝利的双亲约翰（John）和凯芮（Keri）、彻斯特的母亲莎拉（Sarah）和篮球教练毛瑟（Christina Mauser）也全部在坠机中身亡。

美国国家运输安全委员会（National Transportation Safety Board）仍在调查坠机的确切原因，但初步调查结果没有发现机械故障的迹象。

今天的诉讼中，指直升机公司准许该机1月26日在「重雾和低云」的（不利）天气下飞行，而「执法单位和旅游公司」在这种情况下都会让直升机停飞。

诉讼中说：「我们所得到的讯息与想法是，岛屿快航直升机公司所获得的美国联邦航空总署（Federal Aviation Administration）营运许可，仅限其驾驶在目视飞航规则（visual flight rules）下飞行。」

该机没有执照或认证，能在（需靠）仪器飞行的情况下飞行，而我们所得到的讯息与想法是，正驾驶左巴扬必须仅在能以目视导航的情况下飞行。

诉讼中提及，左巴扬曾在2015年被美国联邦航空总署指「飞入因天气因素使能见度降低的空域」，违反目视飞航规则的最低要求。

© 2020 AFP