东区冠军前哨战 公鹿逆转擒暴龙50胜落袋

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（法新社洛杉矶25日电） 靠着「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）全场19分之助，密尔瓦基公鹿今天108比97分逆转战局，擒下去年美国职篮NBA总冠军多伦多暴龙，笑纳本季第50胜。

在这场堪称东区冠军前哨战的比赛中，公鹿让大家看到什么叫做宰制下半场的表现，在暴龙主场丰业银行体育场（Scotiabank Arena）带走胜利。

暴龙上半场打完还以52比50领先，但公鹿第3节随即以超猛表现还以颜色，把分数拉开到两位数的领先。

第3节公鹿单节打出34对19的比分，虽然暴龙在终场前2分钟追到仅剩7分落后，看来仍大有可为，但「字母哥」适时的三分中的，又把分数拉开到104比94的10分差，大势底定。

字母哥全场除投进19分，另抓下19篮板、贡献8次助攻，但也有4次失误。

公鹿今天得分最高的是密道顿（Khris Middleton）的22分，他另挹注8篮板和3助攻。

公鹿目前战绩为全联盟最佳的50胜8败，在东区领先排第2的暴龙，季后赛门票已经提前到手。

暴龙目前战绩落到42胜16败，但仍稳居东区第2，闯进季后赛应无悬念。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

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