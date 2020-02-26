全球武汉肺炎新增确诊超越中国 世卫：令人担忧

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（法新社日内瓦26日电） 世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞今天指出，中国以外全球各国单日新增的武汉肺炎确诊病例总数，已超越中国单日新增确诊人数。他表示，这样的情况令人十分担忧。

根据世卫组织提供的资料，中国昨天新增411例确诊，全球其他国家合计则新增427例确诊。

根据谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日内瓦对外交官员讲话的文字稿，他表示：「中国以外其他国家昨天通报的新增确诊数总，首度超越中国新增人数。」

义大利、伊朗和南韩的武汉肺炎确诊案例激增后，全球各国政府纷纷赶忙采取行动防止疫情扩散。

谭德塞说，若干国家「确诊病例暴增」，「令人深感忧虑」。他并宣布，世卫组织的团队本周末将前往伊朗，以评估当地疫情。

尽管中国的武汉肺炎新增确诊和死亡人数都在减少，但中国疫情仍比其他国家严重许多。谭塞德说，截至今天上午，中国武汉肺炎确诊累计达7万8190例，其中2718例死亡。其他37个国家合计则仅2790确诊，44例死亡。

然而，世卫组织先前曾表示，中国的武汉肺炎疫情已在2月2日达到顶峰，此后患者持续减少。（译者：陈家伦/核稿：张正芊）

© 2020 AFP