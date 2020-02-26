华尔街日报记者滞留武汉 中国准续留但不得报导

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（法新社北京26日电） 美国「华尔街日报」一篇评论文章惹怒中国北京，所属3名记者遭驱逐出境，而其中一人邓超目前仍滞留武汉。北京当局表示，基于人道理由准许她续留武汉，但不得作采访和报导。

「华尔街日报」（The Wall Street Journal）3日刊登「中国是真正的东亚病夫」评论文章，北京认为标题具有种族歧视意味，上周吊销这3人的记者证并下令驱逐出境，但此文并非这3名记者所写。

这3名记者分别是美籍的北京分社副社长李肇华（Josh Chin）、邓超（Chao Deng）以及澳洲籍的温友正（Philip Wen）。

其中两人已于24日飞离北京，但邓超一直在武汉作报导。武汉实施检疫隔离已有一个多月，1100万居民大多在家隔离。

中国外交部发言人赵立坚表示，邓超目前不会被驱逐出境，但她在中国期间不准作报导。

赵立坚说：「基于人道理由，我们将允许她继续留在武汉，但不能采访…一旦疫情结束，我们将批准她尽快出境。」

驻华外国记者协会（Foreign Correspondents Club of China, FCCC）称他们是20多年来首度遭中国驱逐出境的海外记者，虽是如此，当局对外国派驻中国的记者，有时会毫无理由地驳回签证申请或迟发签证。

正在印度访问的美国总统川普在新德里一场记者会中针对此事表示：「这是我不愿意见到的事，我认为这不公平。」（译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP