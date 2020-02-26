无故消失多年 黛菲自曝惨遭强暴下药

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（法新社伦敦25日电） 威尔斯灵魂歌姬黛菲从乐坛销声匿迹多年后，今天在社群媒体上公开解释原因。她表示自己惨遭「强暴、下药和囚禁一段时日」，但未说明事发地点和时间。

现年35岁的黛菲（Duffy）在Instagram（IG）贴文写道，她现在状况还好且安全，但她花了一段时间才从磨难中复原。

黛菲2008年推出单曲「Mercy」暨首张专辑「菲比寻常」（Rockferry）大放异彩，隔年更以此专辑拿下一座葛莱美奖（Grammy Awards）与全英音乐奖（Brit Awards）的3个奖项。但2010年推出第2张较不成功的专辑后，黛菲大致上就淡出镁光灯焦点。

2013年纽约举行法国名歌手爱迪琵雅芙（Edith Piaf）纪念音乐会时，黛菲曾出席演出。黛菲也曾在2015年英国犯罪电影「黑帮传奇」（Legend）出演一个小角色。此后她便鲜少露面或传出消息。

黛菲在IG写道：「你们之中有很多人想知道我发生什么事，我消失后跑去哪儿，又为何消失。」

「请相信我我现在还好且安全。事实上，我被强暴、下药、囚禁一段时日。当然，我活下来了。复原需要时间。」

黛菲未说明囚禁她的人是谁以及事发时间，但她表示未来几周内会贴出一段录音访问，里面她会就一切问题提供答案。

黛菲并提到：「你们想知道我为何没选择用我的歌声来表达痛苦吗？我不希望向全世界展现我眼里的悲伤。我问过自己如果心碎了，怎么能发自内心唱歌？而我的心慢慢复原了。」（译者：杨昭彦/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP