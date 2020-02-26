武汉肺炎全球蔓延 亚股全面收跌

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（法新社香港26日电） 武汉肺炎疫情全球蔓延，世界卫生组织（WHO）官员警告，有些国家还没做好控制疫情准备。市场忧心疫情对全球经济造成冲击，亚股今天全面收低。

美国卫生官员表示，2019新型冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）恐在美国扩散，华尔街股市三大指数昨天闻讯挫低，跌幅3%左右；亚股今天接棒走跌。

随着更多国家出现武汉肺炎确诊病例，加上义大利、奥地利和西班牙等国传出封城或封锁饭店消息，投资人益发忧心武汉肺炎疫情将对全球经济造成冲击。

目前全球武汉肺炎感染人数逼近8万，死亡人数超过2700人。而疫情发源地中国的新增病例速度则趋缓。

曾率国际专家团队赴中国考察的世界卫生组织（WHO）助理秘书长艾沃德（Bruce Aylward），在日内瓦称赞中国采取积极的隔离和防疫措施。但他告诉媒体，其他国家「根本没准备好」因应疫情爆发。

艾沃德表示，各国应尽快「准备好因应可能爆发大流行」。这个词指的是疫情在全球普遍扩散。

东京和上海股市昨天双双重挫超过3%，今天收盘跌幅皆收敛至0.8%。香港股市也收挫0.7%。

雪梨股市则收跌逾2%。首尔、新加坡和威灵顿股市收盘跌幅都超过1%。马尼拉股市昨天适逢国定假日休市，今天开市补跌，收盘重挫近4%。

欧洲股市今天开盘延续前4个交易日的跌势，欧股三大指数跌幅超过1%，伦敦股市FTSE 100指数最新报跌1.88%，巴黎股市CAC 40指数最新报挫2.45%，法兰克福DAX 30指数最新报跌2.96%。

© 2020 AFP