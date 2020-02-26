武汉肺炎风险增加 美国预期早晚出现社区传播

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（法新社华盛顿25日电） 美国卫生当局今天表示，预期引发武汉肺炎的新型冠状病毒最终会在美国扩散，呼吁地方政府、企业、学校拟定计画，例如取消大型集会或改采远距工作及教学模式。

官员也担心疫情对美国药物供应链安全造成威胁，因为很大一部分用于制造药物的原料产自中国，也就是俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）最初爆发的地方。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）高阶官员梅森尼尔（Nancy Messonnier）在简报中说：「到最后，我们预期国内会出现社区传播。」

她表示：「这已经不是会不会发生的问题，而是到底什么时候发生、国内有多少人会出现重症的问题。」

梅森尼尔这番话等同告知美国大众，疫情威胁程度提升。武汉肺炎此际已在中国之外的好几个国家生根，包括伊朗、义大利、日本、新加坡、南韩、台湾及泰国等，群众正担忧疫情广泛流行。

武汉肺炎已造成超过2600人死亡、约8万人确诊，绝大多数在中国；美国目前则有57起确诊病例。

由于至今没有针对这种新型冠状病毒的疫苗或任何治疗形式，美国当局采非药物措施来防疫。

梅森尼尔表示，学校可以把学生分散成小团体，或于疫情严重时关闭学校，使用以网路为基础的远程教学；至于成人，企业可用视讯或电话会议取代亲自出席会议，并增加远程工作的选项；从更大规模来说，各城市可能必须取消大型集会。

在医院，则可能要推迟选择性的医疗程序，并增加电话问诊的选项。

在另一场简报中，美国食品暨药物管理局（FDA）局长哈恩（Stephen Hahn）坦承清楚了解疫情很可能影响医疗产品供应链，包括在美国可能的供货中断或重要医疗产品缺货。

哈恩表示，美国食品暨药物管理局正联系数百家制药商以搜集有关供应链的资讯，但「很重要的是要知道，就美国食品暨药物管理局目前所知，没有任何医疗产品短缺的情况」。（译者：曾依璇/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP