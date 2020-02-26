英俄激烈交锋后 联合国批准延长制裁叶门

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（法新社纽约联合国总部26日电） 联合国安全理事会今天拍板，把对叶门祭出的制裁措施再延长一年。谈判期间英国与俄罗斯激烈角力，莫斯科甚至撂下狠话，扬言只要提到或影射伊朗，将动用否决权。

最后有13个成员国通过伦敦草拟的制裁决议案，俄罗斯与中国弃权。

这项制裁计画本来今天到期，现在效期延至2021年2月，持续授权联合国专家团监督2015年武器禁运令，并延长对制裁目标的资产冻结和旅游限制令。

叶门制裁会谈一周来没有碰到太多明显困难，但昨天情况急转直下，莫斯科当局突然表明无法支持伦敦草拟的内容。据多位外交官的说法，俄罗斯扬言动用否决权并提出反制提案。

俄罗斯强烈反对决议案提到伊朗。俄罗斯和伊朗在叶门内战站在同一阵线，力挺叛军青年运动（Huthi）对抗有沙乌地阿拉伯为首联军撑腰的叶门政府军。

监督武器禁运的联合国专家团最近发布报告说，青年运动自2019年起握有新武器，包括无人机与巡弋飞弹，其「技术特徵跟在伊朗制造的武器雷同」。

然而，报告没有说明这批新武器是否是由伊朗政府直接送交给青年运动，伊朗则是一再矢口否认运送武器。

非政府组织说，叶门冲突夺走数万条人命，其中大多数是平民百姓。联合国说，叶门战争已引发全球最严峻的人道危机。

© 2020 AFP