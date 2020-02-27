世界智财权组织秘书长选举 美中公开叫阵

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（法新社日内瓦27日电） 联合国旗下「世界智慧财产权组织」（WIPO）下周将选新任秘书长，引来中美两方叫阵。美国对口中「盗版大国」中国参与秘书长竞选提出警告后，中国反控美方玩弄「政治游戏」。

美国白宫贸易顾问纳瓦洛（Peter Navarro）日前投书英国「金融时报」（Financial Times），指出世界智慧财产权组织将在3月初改选秘书长，但智财权方面纪录不佳的「盗版大国」中国将推出候选人，他呼吁各方关注中国布局的野心。

美国驻日内瓦联合国总部大使布伦博格（Andrew Bremberg）近日接受法新社访问时也警告，让北京掌管世界智慧财产权组织将是一个「可怕的错误」。

布伦博格表示：「我们要的（秘书长）候选人，是来自拥有智慧财产权保护历史的国家，而中国没有这样的历史。」对于由中国这样盛行窃取智慧财产和仿冒的国家来执掌世界智慧财产权组织，他提出警告。

中国则指控美国将下周的选举变成一场「政治游戏」。世界智慧财产权组织已由澳洲籍现任秘书长葛里（Francis Gurry）执掌达12年。

中国驻日内瓦联合国总部大使陈旭26日举行记者会表示，中国推出的世界智慧财产权组织秘书长候选人王彬颖是「最强有力竞争者」。王彬颖担任世界智慧财产权组织副秘书长达10年。

陈旭还说：「美国自己没有候选人，却通过媒体抹黑、到处游说、全力施压，阻挠中国候选人参选，把严肃的专业竞争变成政治游戏。」

目前有6国推出的人选将角逐世界智慧财产权组织秘书长一职，除中国外有哥伦比亚、加纳、哈萨克、秘鲁和新加坡。

美国并未公开支持任一候选人，但外交消息人士指出，美国一直在背后支持新加坡提名的新加坡智慧财产局（IPOS）局长邓鸿森。（译者：陈家伦/核稿：张正芊）

© 2020 AFP