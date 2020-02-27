印度反公民法冲突增至32死 仍有零星暴力事件

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（法新社新德里27日电） 印度首都新德里连日爆发反公民法群众冲突，截至今天死亡人数增至32人，市区街道布满暴乱破坏的残骸。印度警方今天表示，新德里部分地区昨夜还出现零星暴力事件。

连日冲突发生在总人口2000万的新德里东北部边缘地区。数以千计印度镇暴警察和准军事部队人员持续在这个地区巡逻，以防止任何大规模冲突爆发。

巴哈杜上师医院（Guru Teg Bahadur Hospital）主任库玛（Sunil Kumar）今天告诉法新社，他们的医院共登记30人死亡，「死者都有枪伤」。普拉卡希医院（Lok Nayak Hospital）总医师也表示，他们的医院有2人死亡。

这波动乱是印度总理莫迪（Narendra Modi）推行新公民法后引发的最新一轮暴力冲突。莫迪修法行动已在印度掀起连月群众抗议，并在去年12月演变为死亡冲突。

今天统计的最新死亡人数较昨天增加5人，全都是在24和25日的冲突中受伤。当时印度教和穆斯林的暴力群众持续相互攻击，多间房屋、商店、2座清真寺、2所学校、1处轮胎市场和1座加油站遭纵火焚烧，并有超过200人受伤。

德里警方发言人蓝大瓦（Mandeep Randhawa）告诉法新社，昨天一整夜「受（冲突）影响地区未传出任何重大暴力事件。我们接到一些求救电话，警方也立即派员协助」。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

© 2020 AFP