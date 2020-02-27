日本拟把福岛辐射污水排入海 国际原能总署支持

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（法新社东京27日电） 监理国际核能发展的国际原子能总署（IAEA）今天支持日本把福岛核电厂污染水排入海洋的计画。福岛核电厂在2011年的311大震灾中严重受损。

日本有约100万公吨污染水储放在福岛第一核电厂的水槽中，厂内的反应炉在当年大海啸肆虐后炉心熔毁。

日本政府小组本月建议把污染水排放到海洋或蒸发掉，但尚未做出最后决定，因为所有解决方案都遭日本部分民众强烈反对。

国际原子能总署署长葛罗西（Rafael Grossi）在东京对媒体表示，政府小组的两种方案听起来都可行。

他说：「当然，该怎么、何时进行，是日本政府的事。我们尚未完成最后分析，但我现在可以说，我们认为（小组提出的）报告奠基于健全方法及系统性处理方式。」他还表示，两种选项都「符合全球各地的惯常做法」。

葛罗西说：「其他地方也（把污染水）排入海洋，这不是什么新鲜事，不算丑闻。」

「但重要的是以无害方式进行，需要有人在排放前、排放中及事后监控，确认一切都没问题。」

辐射性污水有不同来源，包括核电厂的冷却水、日复一日渗入厂内的地下水及雨水，须经大规模过滤程序处理。（译者：曾依璇/核稿：刘学源）

© 2020 AFP