武汉肺炎扩散约40国 最新疫情一次掌握

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（法新社巴黎26日电） 中国的武汉肺炎疫情已见改善，但全球出现病例的国家却增至约40国，拉丁美洲也通报首例。世界卫生组织警告，有些国家「尚未准备好」因应。

以下是法新社整理的武汉肺炎疫情最新发展：

● 疫情蔓延约40国

根据世界卫生组织（WHO）今晚公布的最新数据，全球各地约有8万1000起感染病例、2761起死亡病例。

率先侦测到病毒的中国，死亡病例逐渐下降，过去24小时累计52死，为超过3周以来最低。

但世卫说，全球的每日确诊感染病例超过中国，为自疫情爆发以来首见。

根据最新统计，自从武汉肺炎疫情爆发以来，中国以外有超过2900人感染，共有40多人死亡。

如果把一些国家最近通报、但尚未纳入世卫最新报告的死亡病例算入，病故人数将增至约50人。

有8个国家出现武汉肺炎首例，包括阿尔及利亚、奥地利、克罗埃西亚、乔治亚、希腊、挪威、巴基斯坦与瑞士，出现疫情的国家现在来到约40国。

南韩宣布有超过1200例确诊感染，是目前中国以外病例数最多的国家，另有12人死亡。

义大利的感染病例为欧洲最多，今晚增至破400例，另有12例死亡病例。

伊朗宣布共有19例死亡、139例确诊感染，连卫生部副部长也中镖。

一名60岁的法国人今天病故后，法国总计两人死亡、18人感染。

拉丁美洲通报出现首例，患者是刚从义大利回国的巴西人。

● 世卫：有些国家尚未准备好

世卫与中国联合专家团队领导人艾沃德（Bruce Aylward）称赞中国实施严格的隔离与防控措施，同时也警告，其他国家「还没准备好」控制疫情。

他说：「你们必须要准备好大规模防控…速度要快。」他警告，疫情可能会持续「好几个月」。

波斯湾国家宣布将采取新措施，切断与中东一大疫区伊朗的联系，以防堵疫情扩散。

伊朗有关当局也宣布，限制武汉肺炎确诊或疑似病例患者在国内旅游。

在欧洲，尽管武汉肺炎已经蔓延到托斯卡尼大区（Tuscany）、西西里岛（Sicily）与古里亚省（Liguria ），义大利周围国家仍决定维持边界开放，但数国政府建议国人推延旅游计画。

在美国，卫生当局敦促地方政府、企业与学家研拟防疫计画，像是取消大型集会或将工作型态改为远距办公。

● 体育赛事拟延后 企业忧销量受冲击

爱尔兰原定3月7日在都柏林对上义大利的六国橄榄球联盟锦标赛（2020 Rugby Union Six Nations）已经延后。

日本相扑管理机构宣布，将召开紧急会议决定是否举行3月8日在大阪进行的大型赛事。但2020东京奥运主办单位说，筹备行动「按计画继续进行」。

数家大型企业说，他们的销售量将受到疫情冲击，包括生产健力士（Guinness）啤酒与思美洛（Smirnoff ）伏特加品牌的英国帝亚吉欧集团（Diageo）、法国食品巨擘达能集团（Danone）和美国联合航空公司（United Airlines）。

德国汉莎航空公司（Lufthansa）表示，将暂停招募新员工并让员工放无薪假。

© 2020 AFP