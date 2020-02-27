武汉肺炎非洲病例少 专家不得其解

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（法新社约翰尼斯堡27日电） 中国境内爆发的武汉肺炎疫情正快速在中国境外蔓延扩散，但世界抗疫能力最脆弱地区之一的撒哈拉以南非洲，武汉肺炎疫情通报却几乎空白，专家都想知道为何会如此。

2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）在中国以外的国家迅速扩散，但整个非洲却只有2例浮出台面，让许多卫生专家百思不得其解。

位于塞内加尔首都达卡（Dakar）的巴斯德研究所（Pasteur Institute）所长萨尔（Amadou Alpha Sall）说，大家都在问非洲的确诊数为何那么少，「目前的数据可能是真的，但这很难知道，也许是因为非洲交通没有那么易达。」

位于南非德班（Durban）的传染病研究中心SANTHE负责人恩杜古（Thumbi Ndung'u）说：「我不认为有人知道非洲安然无恙的原因。」他并猜测，可能是非洲往返中国特定地方的人员没那么多，或许就是巧合。

难道是非洲隐匿疫情或是未被检测出来？世界卫生组织非洲应急专家迈可．姚（Michel Yao）说，这样的情况不太可能，因为侦测与隐匿疫情都需要精心安排。病患若未被检测出，将会爆发疫情，肯定会被侦测到，因为蔓延扩散速度很快。

是否非洲的热带气候阻挡或杀死了病毒？奈洛比阿迦汗大学（Aga Khan University）附属医院的传染病管控专家亚当（Rodney Adam）说，目前没有证据显示气候会影响病毒传播。 武汉肺炎目前仍无疫苗或治疗药物，抑制疫情的方法就是侦测和将确诊患者隔离，并透过宣传活动，唤起基层的警觉。

© 2020 AFP