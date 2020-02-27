湖人詹姆斯腹股沟有伤 不打对垫底勇士一战

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（法新社洛杉矶26日电） 美国职篮NBA西区龙头洛杉矶湖人，因为有腹股沟伤势，将不会在接下来对上西区垫底的金州勇士一战出赛。

湖人一名发言人用该队的推特（Twitter）帐号发布新闻稿，宣布詹姆斯将缺阵消息，但并未提供其他有关詹姆斯伤势的细节。

湖人表示：「明天对上勇士的比赛，詹姆斯因为腹股沟酸痛，将不会出赛，左手肘酸痛的戴维斯（Anthony Davis）可能不会下场。」

25日湖人对上纽奥良鹈鹕的比赛，詹姆斯砍下个人本季新高的40分，率湖人118比109获胜，赛后他并未提及伤势问题。詹姆斯对决鹈鹕一役打了34分钟，和他本季平均每场比赛上场34.9分钟相去不远。

由于勇士本季迄今只有12胜、战绩全联盟最差，湖人期盼，即便少了詹姆斯和戴维斯，仍能拿下比赛胜利。

湖人若少了詹姆斯，将是支糟糕的球队，詹姆斯在2018年12月拉伤腹股沟，缺席了27场比赛，湖人战绩一泻千里，最后甚至与季后赛无缘。

柯瑞（Stephen Curry）左手骨折、汤普森（Klay Thompson）左膝前十字韧带断裂，两人都高挂免战牌，勇士在他们缺阵情况下，已经吞下7连败。

© 2020 AFP