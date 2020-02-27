澳洲侏儒童遭霸凌获千万捐款 舍迪士尼宁做慈善

广告 继续浏览后续

（法新社雪梨27日电） 患有侏儒症的9岁澳洲男孩奎登哭诉在校园遭霸凌的影片于网路疯传，奎登后来获得逾新台币1400万元捐款，本是要赞助他去迪士尼乐园，但他选择将款项捐给慈善团体。

奎登（Quaden Bayles）在影片中哭诉遭受校园霸凌，不停说自己想死，影片上传网路后，来自世界各地的支持蜂拥而至。

这支影片在网路上有数百万观看人次，促使美国喜剧演员布莱德・威廉斯（Brad Williams）在群众募资平台「资助我」（GoFundMe）上募款，约筹得47万5000美元（约新台币1435万元）。

虽然这笔款项的原意是要让奎登和他母亲去迪士尼乐园玩，但奎登的阿姨告诉澳洲全国原住民族电视台（NITV），捐款将用在慈善团体。

电视台引述她的说法表示：「哪个小孩不想去迪士尼乐园玩，尤其如果经历过奎登的生活，（一定会想）逃到一个不会让他想起日常艰难的有趣地方。」

但她表示，奎登的母亲说，「让我们回到真正的问题上」，奎登遭到霸凌，而这个社会中，不管黑人或白人，有多少人因为霸凌而轻生？

奎登的阿姨表示：「我们希望把钱捐给真正需要的社会团体，这些团体知道钱应该用在什么地方，虽然我们很想去迪士尼乐园玩，但我想我们的社会可以从这笔钱获益良多。」

澳洲男星休杰克曼（Hugh Jackman）和美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克队的球星坎特（Enes Kanter）与其他数十万人一样，也声援奎登。（译者：林沂锋/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP