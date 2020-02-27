疑接触义大利人 罗马尼亚出现武汉肺炎首例

广告 继续浏览后续

（法新社布加勒斯特26日电） 罗马尼亚一名男子今天经检验为武汉肺炎确诊首例，他上周曾与一名来到罗马尼亚的义大利人接触过。此外，义大利确诊病例增至400例。

罗马尼亚卫生部长柯斯塔什（Victor Costache）在记者会中指出：「这名患者目前健康状况良好，没有什么症状，他将被转移至布加勒斯特（Bucharest）的传染病医院。」

罗马尼亚紧急部门官员阿拉法特（Raed Arafat）表示，与这名确诊男子住在东南部戈尔吉郡（Gorj）同一住址的其他7人检测结果皆为阴性，但作为预防措施须将隔离检疫14天。

一名义大利人曾来访戈尔吉郡4天后返国，据信是传染罗马尼亚首名2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）患者的来源。

新病例持续在欧洲各地出现，许多都与这种致命冠状病毒在欧陆热点的义大利北部有关。

数国政府已建议禁止前往义大利，目前义大利确诊病例达400起，有12人死亡。

根据世界卫生组织（WHO）统计，武汉肺炎疫情已扩散至34国，导致逾2700人死亡和8万多人受到感染，其中绝大部分仍仅限中国境内。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP