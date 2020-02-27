美畅销作家卡斯勒逝世 享寿88

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（法新社洛杉矶26日电） 家属今天证实，热爱水下探险的美国畅销作家卡斯勒（Clive Cussler）与世长辞，享寿88岁。

卡斯勒一生着作等身，写过80多本书，主要是节奏快速的动作惊悚小说，像是「撒哈拉」（Sahara）与「打捞铁达尼号！」（Raise the Titanic!），合计热销上千万本。

法新社报导，卡斯勒的妻子霍瓦特（Janet Horvath）在脸书写道：「我带着沉重的心情跟大家说一个令人难过的消息，我的丈夫克莱夫（卡斯勒名）24 日过世了。」

霍瓦特又写道：「我想感谢你们、他的粉丝还有朋友，给予所有的支持、度过所有美好的时光，还有与他一起从事所有冒险。」

卡斯勒的家属没有透露死因，报导说卡斯勒是在亚利桑那州住家过世。

根据卡斯勒官网，他的着作以超过40种语言在100多国出版。许多是与非凡的探险英雄德克彼特（Dirk Pitt）有关，卡斯勒是以他儿子的名字替这位主角取名。跟作家一样，德克彼特也搜集经典老车并展开海底探险。

在现实生活中，卡斯勒说，他创立的非营利组织「国家水下与海洋组织」（National Underwater and Marine Agency）发现了超过60艘沉船残骸。

这些船只残骸包括救出铁达尼号生还者的卡柏菲亚号（Carpathia），还有击沉卢西塔尼亚号（Lusitania ）让美国进入第一次世界大战的U型潜艇。

© 2020 AFP