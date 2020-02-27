英欧贸易谈判在即 对渔权和规范立场分歧

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（法新社伦敦27日综合外电报导）英国今天将公布脱离欧洲联盟之后与欧盟的贸易谈判目标，但双方在谈判还没开始前，就已在规范及渔权问题上立场相左。

欧盟部长级会议2月25日针对谈判商定了一致立场，两天后的今天，英国首相强生（Boris Johnson）政府也将阐明英方的当务之急。谈判将在3月2日展开。

英国于今年1月31日正式脱欧，双方商定在建立新的贸易及安全伙伴关系之前，有一段暂无太大改变的过渡期。

但时间一点一滴流逝，过渡期只到今年12月31日为止，双方至今在口头上都不愿示弱。

关键的障碍在于，欧盟要求英国，若想继续与欧盟庞大的单一市场进行货物自由贸易，就应遵守欧盟的规范。

英国当局则表示，不会强迫自己遵从欧盟规范，英国脱欧的要旨就是要确保「经济及政治独立」。

此外，欧盟方面希望保有在英国海域的渔权。但尽管欧盟警告，双方对此若无法达成协议，恐葬送比较全面的贸易谈判，英国仍加以拒绝。

去年12月，强生所属的保守党在英国下议院选举中大胜，他当时的主要诉求就是「实现脱欧」（Getting Brexit Done），主张达成比较宽松的贸易协议，一如欧盟与加拿大的贸易协议。

但欧盟指出，英国与欧陆的地理位置相近，且身为欧盟会员国50年使英国和欧盟建立了密切的经济关系，因此英国的情况特殊。

欧盟担心，若英国决定不再遵守成本高昂的劳动与环保高标准，就可能会对欧盟会员国的企业形成削价竞争。（译者：曾依璇/核稿：张佑之）

© 2020 AFP