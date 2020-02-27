韩国武汉肺炎疫情核心 新天地教会庞大富裕

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（法新社首尔27日电） 韩国神秘宗教团体新天地教会已成为韩国武汉肺炎疫情核心，在全国近1600起病例中，逾半与该教会信徒有关。新天地教会组织庞大且富裕，还能动员数千信众举行平壤式团体表演。

以下是关于新天地教会的介绍：

●「神的圣殿」

新天地教会全名「新天地耶稣教证据帐幕圣殿教会」，1984年由现年88岁的李万熙（Lee Man-hee）所创。

这个宗教团体常被谴责为异端。教会网站则自称是「神在世上独一无二的国和圣殿」，并发誓「如蜡烛般牺牲我们的肉体」来顺从耶稣旨意。

新天地教会称李万熙是耶稣派来的使者，将在末日审判时携14万4000人入天国。但因为教徒已超过天国可容纳人数，据称教徒必须彼此竞争并寻求他人入教。

新天地教会派遣成员前往主流新教的集会，暗中招揽信徒。这种作法促使许多教会发布警告，不欢迎新天地信徒。

●第31例患者

新天地教会举行礼拜时，成员禁止戴眼镜、项炼与耳环。现场没有桌子、椅子，成员席地而坐，彼此紧靠祈祷。批评者说，这种作法为病毒散播感染构筑理想环境。

武汉肺炎在新天地教会内传播，始自一名61岁女信徒，也就是韩国第31起病例。

这名妇女2月10日出现发烧症状后，又在韩国第4大城大邱出席至少4场教会礼拜，之后才被确诊。

●遍布全球

随着民怨逐日升高，新天地教会终于把21万2000人的教友名单交给当局，以利调查信徒有无感染症状。

但有报导指出，新天地教会曾自称拥有超过24万名信徒，令人怀疑教会交给当局的名单是否准确。

新天地教会在韩国有12个支派，被信徒称为「12个部落」，每个支派都以耶稣门徒命名。

根据教会网站，新天地教会的传道中心遍布中国、美国等全球15个国家，还有数百名牧师放弃圣职加入他们。

●集体表演

新天地教会在韩国成功到足以动员数千名信众，在高规格场地办理集体演出。例如2012年他们就曾在首尔的蚕室奥林匹克主竞技场（Jamsil Olympic Stadium）举行活动。

当时有数百名表演者上演圣经场景与主题，同时还有数千人依序翻动彩页书，创造出不断变化的大型图像背景，场面犹如北韩的团体操表演。

© 2020 AFP