NBA骑士撞翻76人 恩比德左肩扭伤

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（法新社克里夫兰26日电） 美国职篮NBA克里夫兰骑士今天以108比94撞翻费城76人，在近5场比赛拿下第4胜。费城76人出师不利，第一节未打完就折损明星赛球星恩比德（Joel Embiid）。

骑士新秀萨克斯顿（Collin Sexton）砍下28分，南斯（Larry Nance）攻下13分与本季新高的15篮板，汤普森（Tristan Thompson）挹注14分。

第一节剩下49秒时，恩比德与骑士中锋希基奇（Ante Zizic）相撞，导致左肩扭伤。

213公分高的恩比德带着不快，走上罚球线，出手时露出痛苦的表情，两罚皆墨。他没有硬撑，直接走回到更衣室。

第2节恩比德短暂回到板凳区，中场休息时退赛。他预计明天做核磁共振（MRI）检查，让医生评估伤势严重程度。

恩比德是76人最新一名伤兵，明星赛后卫西蒙斯（Ben Simmons）在22日76人以98比119败给密尔瓦基公鹿的比赛中受伤，下背部有神经问题。

今天稍早，恩比德因为在场上比出不雅手势，以及在接受电视访问时说下流的话，遭NBA罚2万5000美元（约新台币75万8941元）。

这些事件是发生在76人24日以129比112击败亚特兰大老鹰的比赛上，恩比德当时飙出生涯新高49分。

米尔顿（Shake Milton）贡献20分，柯尔克玛兹（Furkan Korkmaz）挹注14分，无奈76人还是吞下客场7连败。

© 2020 AFP